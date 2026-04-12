Confidences d'Édouard Mendy : Les 3 matchs qui ont marqué sa vie de gardien de but

Édouard Mendy, le portier international sénégalais, a partagé les moments les plus marquants de son illustre parcours en révélant les trois matchs qui ont défini sa carrière. Sans surprise, le dernier rempart des Lions de la Teranga place les succès continentaux au sommet de son panthéon personnel, soulignant l'importance émotionnelle et historique de ses performances avec l'équipe nationale.





En première position, Mendy cite la finale de la CAN 2021 au Cameroun, marquée par la séance de tirs au but historique qui a offert au Sénégal son premier sacre africain. Il place également sur son podium la finale de la CAN 2025, confirmant son attachement indéfectible au maillot national et son rôle déterminant dans l'âge d'or du football sénégalais.



Ces choix témoignent de la trajectoire exceptionnelle d'un gardien qui, du chômage aux sommets du football mondial, a toujours privilégié les émotions collectives vécues sous les couleurs du Sénégal.





MS/NDARINFO





