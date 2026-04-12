Moyen-Orient : Trump menace la Chine de taxes à 50 % pour son soutien à l'Iran

Le président américain Donald Trump a franchi une nouvelle étape dans l'escalade des tensions internationales en menaçant directement la Chine de sanctions économiques massives. Washington prévoit d'imposer des droits de douane de 50 % sur l'ensemble des marchandises chinoises si Pékin venait à fournir une aide militaire à l'Iran dans le cadre du conflit actuel au Moyen-Orient.





Cette mise en demeure intervient alors qu'un sommet crucial est programmé entre les deux puissances. Donald Trump doit se rendre à Pékin les 14 et 15 mai prochains pour y rencontrer Xi Jinping. Cette visite, initialement reportée en raison de l'instabilité régionale, s'annonce désormais sous une pression extrême.





Pour la Maison-Blanche, il s'agit de dresser un cordon sanitaire diplomatique et militaire autour de Téhéran en utilisant le levier commercial comme arme de dissuasion contre toute ingérence de la seconde puissance mondiale.



MS



