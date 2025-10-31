Fièvre de la vallée du Rift : 18 décès enregistrés à Saint-Louis depuis le 21 septembre

La région médicale de Saint-Louis a enregistré 18 décès liés à l’épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, sur un total de 273 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie dans la région nord du pays, le 21 septembre dernier, selon le dernier bulletin quotidien de la Direction régionale de la Santé (DRS).





Le district sanitaire de Richard-Toll reste le plus touché avec 113 cas confirmés, suivi de celui de Saint-Louis (72 cas). Le district de Dagana en compte 50, celui de Podor 29 et Pété 9 cas, précise le document consulté par l’APS.





À ce jour, 245 patients sont guéris, 9 sont suivis à domicile et un seul cas est encore hospitalisé, selon la DRS.





Les autorités sanitaires font également état de 147 foyers de contamination recensés, dont 79 déjà maîtrisés. Le dispositif de riposte multisectorielle reste en alerte, tandis que les équipes médicales poursuivent les investigations pour contenir la propagation du virus.





La population est invitée à signaler sans délai tout cas suspect, rappellent les services de santé dans leur communiqué.



