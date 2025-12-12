L’ANPEJ ouvre des Centres de formation pour relancer les métiers essentiels à Saint-Louis

La Directrice générale de l’ANPEJ, Sinna Amadou Gaye, a présidé la cérémonie, saluant "un acte fort et une promesse tenue à la jeunesse de la région Nord et du Sénégal tout entier".



Elle a souligné que ces infrastructures s’inscrivent dans un contexte de transformation économique, marqué notamment par la modernisation de l’agriculture, l’émergence d’entreprises locales et la forte pression démographique.





Les Centres de compétences visent à relancer les métiers essentiels comme la mécanique automobile, le bâtiment et les travaux publics (BTP), en renforçant l’employabilité des jeunes à travers la formation technique, le renforcement de capacités managériales, et l’accès facilité à un environnement professionnel structuré.





Cheikh Fatma Diop, Directeur de cabinet du ministre de l’Emploi, a estimé que cette réalisation constitue "une étape importante vers un accès équitable à la formation professionnelle", conformément aux orientations de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.





Outre les trois CENCOM de Saint-Louis, deux autres seront inaugurés à Rosso et à Podor les 12 et 13 décembre prochains. Le projet ambitionne de créer un lien durable entre formation, emploi et entrepreneuriat, en misant sur l’insertion locale et l’ouverture vers les marchés extérieurs.





La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs personnalités administratives, dont l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, et des représentants de la Coopération andalouse.



MS



