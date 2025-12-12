Diomaye attendu en Casamance du 20 au 25 décembre

Le mois de décembre s’annonce particulièrement chargé pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont l’agenda conjugue diplomatie régionale, symboles républicains et actions économiques de terrain.





Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, le chef de l’État a annoncé l’un des temps forts de sa fin d’année : une tournée économique de cinq jours en Casamance, prévue du 20 au 25 décembre 2025. Selon le communiqué officiel, cette visite sera consacrée au suivi des projets structurants en cours dans le sud du pays, mais également à l’impulsion de nouvelles dynamiques économiques dans une région jugée stratégique par les nouvelles autorités.





Cette immersion en Casamance interviendra après plusieurs séquences majeures inscrites à l’agenda présidentiel. Le chef de l’État a rappelé avoir présidé, mardi 9 décembre, la cérémonie d’ouverture de la quatrième édition de la Conférence MSGBC Oil, Gas and Power 2025, devenue un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur énergétique dans la sous-région.





Sur le plan diplomatique, Bassirou Diomaye Faye est attendu le 14 décembre à Abuja, où il prendra part au Sommet de la CEDEAO, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires, politiques et économiques importants.





Deux autres moments à forte portée symbolique rythmeront également son agenda. Le 17 décembre, le président de la République procédera à la remise du drapeau national à l’équipe nationale de football, en partance pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Le 19 décembre, il présidera la cérémonie annuelle de réception des dignitaires dans les ordres nationaux.





Cette séquence dense précédera ainsi la tournée présidentielle en Casamance, présentée comme une étape clé de l’action gouvernementale en faveur de la relance économique et du développement territorial équilibré.



MS



