Touba : Le Premier ministre Al Aminou Lô reçu par le Khalife général des Mourides

Le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, s'est rendu ce samedi 30 mai 2026 dans la cité religieuse de Touba pour présenter les condoléances officielles de l'Exécutif à la suite de la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Pour son tout premier déplacement officiel au lendemain de sa passation de service, le chef du gouvernement a été solennellement reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a transmis le message de compassion et de solidarité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Après cette audience de recueillement, le Premier ministre s'est dirigé vers la concession familiale du défunt pour présenter ses hommages à l’actuel khalife de Serigne Saliou, Serigne Bassirou Mbacké, entouré de ses frères, ainsi qu'à Serigne Khadim Mbacké, fils aîné du regretté disparu.





Ce voyage officiel a également été marqué par des moments de forte communion spirituelle avec les autorités de la sainte ville. Ahmadou Al Aminou Lô s'est entretenu de manière fraternelle avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des mourides, avant de rejoindre la Grande Mosquée de Touba pour y effectuer la prière collective de Tàkkusaan (17 heures).





Profitant de sa présence dans l'enceinte du sanctuaire, le chef de l'Exécutif est allé se recueillir longuement au mausolée du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, formulant des prières ardentes pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal.





SN/NDARINFO



