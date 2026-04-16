Finances publiques : Le Sénégal vise 658 milliards FCFA sur le marché de l’UMOA

Le Sénégal prévoit de lever 658 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) entre avril et juin 2026. Cette stratégie de mobilisation de ressources, concentrée sur le deuxième trimestre, privilégie des instruments de long terme avec 68% d'émissions constituées d'obligations.



Cette orientation vise à alléger la pression de remboursement immédiat sur le Trésor public tout en finançant les projets structurants de l'État.





Pour les experts financiers, ce recours massif au marché régional permet de limiter la dépendance vis-à-vis des bailleurs extérieurs et de renforcer la souveraineté financière du pays. Le programme, rigoureusement structuré, traduit une volonté de stabilisation des finances publiques à travers une gestion proactive de la dette. Cette démarche s'inscrit dans la vision globale de maîtrise budgétaire prônée par les autorités pour assurer une croissance durable.





MS/NDARINFO



