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Dakar : Un agent du GMI perd la vie dans un accident tragique sur l'autoroute

Lundi 13 Avril 2026 - 22:09

Dakar : Un agent du GMI perd la vie dans un accident tragique sur l'autoroute

La Police nationale est en deuil. L’agent de police Babacar Ndour, en service à la 1ère Compagnie du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) de Dakar, a perdu la vie ce lundi dans un tragique accident de la circulation survenu sur l'autoroute.
 

Le drame s'est produit à hauteur de la passerelle de la Cité Belle Vue. L'agent Ndour circulait à motocyclette en direction du centre-ville, accompagné d'un collègue, lorsque leur engin a été percuté par un autocar. Le choc, d'une extrême violence, a causé le décès immédiat du policier.

Son passager, grièvement blessé, a été évacué d’urgence à l’Hôpital Principal de Dakar. Le conducteur de l’autocar a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Dans un communiqué, la Direction générale de la Police nationale s'inclinée devant la mémoire du disparu et présente ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’à l’ensemble des forces de sécurité.
 

MS/NDARINFO

 


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