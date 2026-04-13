Sénégal : Les victimes du régime de Macky Sall s'opposent à sa candidature à l'ONU

Le Collectif des victimes du précédent régime a haussé le ton ce week-end pour réclamer que justice soit rendue. Lors d'une rencontre avec la presse, les membres du collectif ont exprimé leur vive opposition à une éventuelle candidature ou nomination de l'ancien président Macky Sall à des fonctions de haut niveau au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU).





Les plaignants, regroupant des blessés et des familles de personnes ayant perdu la vie lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024, estiment que l'ancien chef de l'État doit d'abord répondre des actes posés sous sa magistrature devant les juridictions compétentes. Pour le collectif, une promotion internationale de Macky Sall constituerait une « prime à l'impunité » et une insulte à la mémoire des victimes.



Ils ont ainsi annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation et l'envoi de correspondances officielles aux instances internationales pour bloquer toute ascension diplomatique de l'ancien président tant que les dossiers judiciaires au plan national et international ne seront pas vidés.





MS/NDARINFO

