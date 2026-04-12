Drame à Bango : Les révélations de l'autopsie sur la mort suspecte d'un jeune homme

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Saint-Louis a élucidé une affaire de meurtre initialement maquillée en accident au quartier Bango. Deux individus ont été interpellés et déférés au parquet pour meurtre et complicité, après que les investigations ont balayé la thèse d'une chute mortelle depuis une terrasse.





L'enquête a révélé des failles majeures dans le récit des suspects, qui prétendaient que la victime avait basculé accidentellement lors d'une soirée alcoolisée.



Cependant, l'exploitation des données téléphoniques a mis en évidence des versions contradictoires évoquant une bagarre, avant une tentative de rétractation.



Le coup de grâce à la version des mis en cause est venu du rapport d'autopsie : le médecin légiste a conclu à un traumatisme thoraco-abdominal contondant avec des lésions hépatiques multiples et des fractures costales. Des blessures jugées totalement incompatibles avec une chute spontanée. Confrontés à ces preuves scientifiques et techniques, les deux individus ont été conduits devant le procureur tandis que l'enquête se poursuit.





MS/NDARINFO



