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Éducation : Le ministère lance la régularisation des enseignants décisionnaires

Lundi 13 Avril 2026 - 19:23

Éducation : Le ministère lance la régularisation des enseignants décisionnaires

Le ministère de l'Éducation nationale franchit une étape décisive dans la gestion de la carrière des personnels enseignants. Dans une circulaire adressée aux Inspecteurs d'Académie, le Ministre a officiellement lancé la procédure de « régularisation de la situation des enseignants décisionnaires ».

Cette mesure fait suite à l'application des décrets n°2026-65 et n°2026-66 du 27 janvier 2026.
 

Le document détaille une liste précise de sept pièces justificatives à fournir, incluant notamment une demande adressée au Ministre de la Fonction publique, les copies légalisées des diplômes professionnels, l'acte d'engagement, ainsi que le certificat de nationalité sénégalaise.

Une attention particulière est portée à l'âge d'obtention du diplôme professionnel (avant 35 ans). Toutefois, le ministère précise que cette mesure exclut les enseignants issus des recrutements spéciaux (programmes des 5000 et 2000 enseignants) ainsi que ceux ayant intégré les effectifs du CRFPE ou de la FASTEF alors qu'ils étaient déjà âgés de 35 ans révolus au moment de leur recrutement.
 

MS

 


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