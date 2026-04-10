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Tabaski 2026 : Ousmane Sonko ordonne l'exonération des taxes sur les moutons

Vendredi 10 Avril 2026 - 14:58

Tabaski 2026 : Ousmane Sonko ordonne l'exonération des taxes sur les moutons
Le Premier ministre Ousmane Sonko a publié une circulaire "Très Urgente" adressée à l'ensemble du gouvernement pour garantir un approvisionnement optimal du marché en moutons pour la Tabaski 2026. Sur instruction du Président de la République, une série de mesures exceptionnelles entre en vigueur dès ce samedi 11 avril et jusqu'au 30 juin 2026.


Le chef du gouvernement ordonne notamment l'exonération totale des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, ainsi qu'un assouplissement du contrôle des camions transportant du bétail vers le territoire national. Pour faciliter les flux en provenance de la sous-région, principalement du Mali et de la Mauritanie, la présence de trois bergers à bord de chaque camion est désormais autorisée pour surveiller les animaux.

Le dispositif de sécurité sera également renforcé sur les axes de convoyage et les zones d'attente. Ousmane Sonko insiste toutefois sur le strict respect des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire requises par la loi pour assurer le bon déroulement de cet événement majeur de la vie nationale.

MS/NDARINFO
 

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