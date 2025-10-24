Finances publiques : les avocats de Macky Sall dénoncent un « refus illégal de transmission de documents »

Les avocats de l’ancien président sénégalais Macky Sall ont dénoncé, jeudi, le refus de la Cour des comptes et du ministère des Finances de leur transmettre certains documents liés à la gestion de la dette publique, évoquant une violation de la loi.



Prenant la parole lors d’un point de presse, Me Aïssata Tall Sall, ancienne ministre de la Justice et membre du collectif de défense, a estimé que les institutions concernées cherchent à cacher des informations sensibles.



« La Cour des comptes et le ministère des Finances ont violé la loi en refusant de nous remettre les documents. Qu’ont-ils à cacher dans ce rapport ? », a-t-elle lancé, affirmant que l’équipe de défense ira « jusqu’au bout » pour faire la lumière sur les accusations portées contre leur client.



« On ne peut pas prétendre qu’il y a une dette cachée et ensuite faire appel à des cabinets internationaux pour en trouver les preuves. C’est trop facile d’accuser les gens sans fondement », a-t-elle ajouté.



De son côté, Me Pierre-Olivier Sur, avocat français membre du collectif, a rejeté les soupçons d’irrégularités financières.



« Il n’y a pas de dette cachée au Sénégal. Le vrai problème, ce sont les rapports cachés, ceux qui prétendent que la dette a été dissimulée », a-t-il déclaré, dénonçant une campagne de déstabilisation politique.









