GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

Les récentes déclarations du Premier ministre sénégalais évoquant la possibilité de revoir certains contrats énergétiques ont relancé le débat sur le cadre juridique des accords d’exploitation du gaz dans le champ Greater Tortue Ahmeyim (GTA), partagé entre la Mauritanie et le Sénégal, ainsi que sur les marges de manœuvre dont disposent les deux États pour une éventuelle renégociation.



Un projet stratégique commun



Le champ gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) est situé en eaux profondes à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Il s’agit de l’un des plus importants projets gaziers d’Afrique de l’Ouest.



Les deux pays ont convenu de partager les ressources à parts égales (50 % chacun) dans le cadre d’un accord d’unité du champ. Le projet est exploité par BP, en partenariat avec Kosmos Energy et les compagnies nationales des deux pays.



La première phase du projet prévoit une production d’environ 2,4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, avec des perspectives d’augmentation dans les phases suivantes.



La nature des contrats signés



L’exploitation du champ repose sur des contrats de partage de production (Production Sharing Contracts – PSC), un modèle largement utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière.



Dans ce type de contrat :



• les compagnies financent l’exploration et le développement ;



• elles récupèrent ensuite leurs coûts à partir d’une part de la production ;



• les bénéfices restants sont partagés entre l’État et les entreprises selon des proportions définies.



Ces contrats comportent généralement des clauses de stabilité fiscale et juridique, destinées à protéger les investisseurs contre des changements brusques de la réglementation pendant la durée du projet.



Une renégociation est-elle possible?



D’un point de vue juridique, les contrats énergétiques internationaux ne sont pas totalement figés, mais ils ne sont pas non plus faciles à modifier. Trois scénarios principaux peuvent ouvrir la voie à une renégociation :



1. La négociation amiable



L’État et les entreprises peuvent décider volontairement de modifier certaines dispositions, notamment en cas de nouvelles réalités économiques ou politiques.



2. Les changements législatifs



Un État peut modifier sa législation énergétique, mais les clauses de stabilité protègent souvent les investisseurs, ce qui peut conduire à des compensations ou à un arbitrage international.



3. Les audits contractuels



Certains pays mettent en place des commissions d’audit pour examiner les contrats et tenter de rééquilibrer les conditions en faveur de l’intérêt national, comme l’a annoncé récemment le gouvernement sénégalais dans le cadre d’un audit des contrats de ressources naturelles. Quelles marges de manœuvre pour les États ?



Même avec des clauses protectrices pour les investisseurs, les États disposent encore de plusieurs leviers :



1. Audit des coûts d’investissement



Vérifier les dépenses déclarées par les entreprises au titre des « coûts récupérables ».



2. Révision des phases futures du projet



Les phases suivantes du développement offrent souvent davantage de flexibilité dans la négociation.



3. Politiques de contenu local



Renforcer la participation des entreprises nationales et de la main-d’œuvre locale.



4. Conditions de commercialisation du gaz



Renégocier la part destinée au marché local ou certaines conditions d’exportation.



Les risques potentiels



Les experts du secteur énergétique rappellent toutefois que des modifications unilatérales ou peu transparentes peuvent fragiliser la confiance des investisseurs et nuire à la réputation d’un pays sur les marchés internationaux de l’énergie.



Les gouvernements cherchent donc généralement à trouver un équilibre entre :



• maximiser les revenus nationaux,



• maintenir un climat d’investissement stable.



Conclusion



En principe, les contrats d’exploitation du champ GTA peuvent être réexaminés sur certains aspects. Toutefois, la présence de clauses juridiques et financières solides dans les contrats de partage de production limite fortement les possibilités de modification.



Toute évolution dépendra donc essentiellement de négociations politiques et juridiques entre les États et les compagnies, ainsi que du stade de développement du projet, d’autant plus que la production et les premières exportations de gaz ont déjà commencé.



Source : Aqlame - Mauritanie

