Réformes électorales : La coalition NR/J boycotte la rencontre avec le ministre de l’Intérieur

La coalition Nouvelle Responsabilité – Jamm Ji (NR/J) a acté, ce mercredi 29 avril 2026, son refus catégorique de prendre part à la réunion de concertation prévue le lendemain entre le ministère de l’Intérieur, les formations politiques et la société civile.





Cette décision intervient dans un climat de vive tension, deux jours après l’adoption par l’Assemblée nationale, le 27 avril, d'une loi modifiant le Code électoral. Pour NR/J, ce passage en force législatif invalide toute tentative de dialogue ultérieur.







Une dénonciation de la rupture du consensus démocratique

Dans son communiqué officiel, la coalition NR/J fustige une « rupture unilatérale du consensus » qui, selon elle, servait de socle à toutes les réformes électorales au Sénégal depuis 1992.





Le mouvement estime que le vote d’une telle loi sans accord préalable entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile constitue un précédent dangereux pour la stabilité démocratique du pays. « Adopter une telle loi sans accord préalable constitue un précédent grave qui remet en cause les règles du jeu », martèle l'organisation.







Des griefs sur les modalités de la convocation

Au-delà du fond, NR/J soulève des critiques sur la forme même de l'invitation du gouvernement. La coalition pointe des irrégularités majeures, qualifiant les modalités de la rencontre de « non conformes » et l’ordre du jour d'« imprécis ».





Selon les responsables du mouvement, ces manquements structurels empêchent la tenue d’un dialogue sérieux et transparent. En se retirant, NR/J entend signifier au gouvernement que la concertation sur les règles électorales doit impérativement précéder toute modification législative et non intervenir après un vote déjà acquis.





MS/NDARINFO









