Migration circulaire Sénégal-France : Comment postuler au programme ?

Dans une volonté de dynamiser le marché de l'emploi et de renforcer les compétences de sa main-d'œuvre, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFPT) a ouvert les inscriptions pour son programme phare de Migration Circulaire et de Mobilité Professionnelle. Cette initiative stratégique vise à offrir aux travailleurs qualifiés du Sénégal une immersion professionnelle au sein de grandes entreprises en France. Le programme est conçu pour favoriser un transfert de savoir-faire mutuel, permettant aux bénéficiaires de revenir au pays avec une expertise renforcée, prête à être réinvestie dans l'économie nationale.





Un guichet unique pour une sélection transparente

Pour garantir la transparence et l'équité du processus de sélection, les autorités ont mis en place un guichet unique numérique. Les candidats remplissant les critères de qualification et d'expérience sont invités à soumettre leur dossier exclusivement via le portail officiel de la formation professionnelle. Ce dispositif permet une gestion rigoureuse des candidatures par la Direction de l'Emploi, assurant ainsi un cadre sécurisé et ordonné à cette mobilité internationale.





Des profils techniques et de services recherchés

L'appel à candidatures cible des métiers essentiels où la demande est forte sur le marché français. Sont prioritairement recherchés des profils dans le secteur de l'hôtellerie (réceptionnistes confirmés et gouvernantes), de la restauration (serveurs et serveuses expérimentés), ainsi que des techniciens spécialisés tels que les bouchers (désosseurs/pareurs) et les soudeurs. Les professionnels intéressés peuvent dès à présent postuler via le lien officiel : https://recrutement.formationprofessionnelle.sn .





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