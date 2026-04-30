Éducation religieuse et Formation professionnelle : Sokhna Fama Aicha Sall lance un projet de 350 millions à Saint-Louis

Le paysage éducatif de Saint-Louis va se doter d'une nouvelle infrastructure dédiée à l'enseignement coranique avec la pose de la première pierre d'un nouveau daara moderne, hier mercredi.





Ce projet ambitieux, dont l'investissement est évalué à 350 millions de FCFA, est porté par Sokhna Fama Aicha Sall, fille de Serigne Abass Sall (rta), qui a mûri cette initiative pendant plusieurs années afin d'offrir un cadre d'apprentissage d'excellence alliant tradition religieuse et exigences contemporaines.





Sous la coordination de Cheikh Tidjane Camara, le futur établissement propose un modèle pédagogique hybride où l’apprentissage intensif du Coran constitue le socle fondamental, complété par l'enseignement des langues modernes pour favoriser l'ouverture internationale ainsi qu'une formation professionnelle qualifiante destinée à garantir l'insertion économique des futurs diplômés.





Pour Sokhna Fama Aicha Sall, ce complexe ambitionne de restaurer les valeurs de bon comportement face aux mutations sociétales, illustrant l'adage selon lequel « ouvrir une école, c’est fermer une prison ».



