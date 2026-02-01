Connectez-vous
Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

Dimanche 1 Février 2026

À l'issue du dernier Conseil des ministres mercredi 28 janvier, le Mali a annoncé une série de mesures visant à sécuriser un nouvel axe de transit de ses marchandises par la Guinée. L'objectif affiché est de réduire sa dépendance aux corridors traditionnels que sont Dakar et Abidjan.
 

Des accords de coopération de transports et de transits routiers et maritimes ont été signés entre le Mali et la Guinée. Bamako obtient, dans ce cadre, des espaces portuaires ainsi que des facilités de traitement de ses marchandises au port de Conakry. En contrepartie, le Mali cède gracieusement 10 hectares à Conakry, à proximité de la route Kouremalé-Bamako, pour y construire des infrastructures logistiques et des espaces d'entreposage.
 

Ces dernières années, les exportations maliennes via la Guinée ont fortement augmenté, passant de 299 tonnes en 2022 à 7 624 tonnes en 2023. Les dernières statistiques disponibles du premier semestre 2024 confirmaient cette tendance à la hausse.
 

Cependant, ces chiffres restent modestes face aux près de 2,5 millions de tonnes déchargées en 2025 à Dakar, au Sénégal, et aux 835 216 tonnes déchargées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en forte hausse de plus de 24,3%.
 

Si la volonté politique de développer un autre corridor est claire, celle-ci s'est imposée à Bamako à la suite notamment des sanctions de la Cédéao en 2022, qui l'avaient handicapé dans son approvisionnement. Ces sanctions avaient révélé la vulnérabilité du Mali face à sa forte dépendance aux routes traditionnelles d'accès à la mer.
 

Concrètement, la viabilité de la voie vers Conakry reste dépendante de divers facteurs tels que la compétitivité des coûts au port, la qualité du réseau routier ou encore la sécurité. Ces éléments seront déterminants pour évaluer si ce nouveau corridor peut réellement constituer une alternative crédible aux axes Dakar et Abidjan, qui ont fait leurs preuves depuis des décennies.
 

Pour le Mali, pays enclavé, la diversification des corridors de transit constitue un enjeu stratégique majeur pour son économie et sa souveraineté commerciale.
 

MS/NDARINFO

 


