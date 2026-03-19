Accident à Saint-Louis : Deux morts dans le renversement d'un Ndiaga Ndiaye

Un autocar de transport en commun, de type « Ndiaga Ndiaye », s'est renversé jeudi en fin d'après-midi à hauteur du rond-point Cité Niakh sur la digue de Ndiolofène, plongeant les riverains dans l'émoi et la consternation.



L'accident, survenu aux environs de 17 heures, a été causé par un dérapage suivi d'un renversement spectaculaire du véhicule de marque Mercedes-Benz, renseigne Le Soleil Digital.



Alertés à 17 h 11, les sapeurs-pompiers, sous le commandement du capitaine René Samba Tine, ont rapidement déployé d'importants moyens de secours, incluant trois ambulances et des véhicules d'intervention.



Le bilan est lourd : 31 victimes au total, dont deux morts, trois blessés graves et 26 blessés légers. Les rescapés ont été évacués vers l’Hôpital régional de Saint-Louis et le district sanitaire Ousmane Ngom.





MS/NDARINFO



