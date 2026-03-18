Grand Théâtre national : Kilifeu limogé de son poste de PCA

Un changement de tête majeur a été opéré à la direction du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Landing Mbessane Seck, plus connu sous son nom d'artiste Kilifeu, a été démis de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration (PCA).



L'annonce a été officialisée via le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026. Pour lui succéder, le Chef de l'État a porté son choix sur Monsieur Ousmane SANE, diplômé en Informatique de Gestion. Ce remplacement marque la fin de la mission du rappeur et activiste à la tête de cette institution culturelle stratégique, au profit d'un profil technique.



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