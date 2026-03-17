Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

Le gouvernement a officiellement lancé le programme de migration circulaire Espagne–Sénégal pour l’année 2026, une initiative visant à faciliter l’accès des travailleurs sénégalais au marché agricole espagnol.





Ce programme s’inscrit dans le cadre des accords bilatéraux entre le Sénégal et l’Espagne, et a pour objectif de répondre à la demande croissante de main-d’œuvre dans le secteur agricole espagnol, tout en offrant aux travailleurs sénégalais des opportunités temporaires de revenus et de formation professionnelle à l’étranger.





Selon les autorités, le programme est destiné aux candidats âgés de 25 à 50 ans, sans exigence de diplôme particulier. Toutefois, une expérience préalable dans le domaine agricole sera considérée comme un atout majeur lors de la sélection. Les participants retenus seront appelés à accomplir diverses tâches agricoles, notamment la cueillette, la collecte et le conditionnement de fruits, dans le respect des normes et exigences du secteur en Espagne.





Les contrats proposés sont de type CDD (contrat à durée déterminée), d’une durée variant entre 3 et 9 mois. Ce format contractuel offre aux candidats une opportunité temporaire de travail à l’étranger, tout en leur permettant de conserver leur lien avec le Sénégal. Les autorités soulignent que le programme ne constitue pas seulement un moyen d’emploi, mais également une occasion pour les participants d’acquérir des compétences pratiques et d’améliorer leur expérience professionnelle dans un contexte international.





Les candidatures doivent être soumises exclusivement en ligne via la plateforme officielle dédiée au programme. Le gouvernement a fixé la période de dépôt des dossiers du 17 au 22 mars 2026, insistant sur le respect strict de ces dates afin d’assurer une sélection transparente et efficace des candidats. Les autorités ont également précisé que seules les candidatures complètes et conformes aux critères établis seront examinées, afin de garantir le bon déroulement du processus de recrutement.





MS/NDARINFO



