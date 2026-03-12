Irak : Crash d'un ravitailleur américain KC-135 et attaque contre des soldats français

La tension s'intensifie sur le théâtre irakien avec deux incidents majeurs impliquant des forces de la coalition internationale ce jeudi 12 mars 2026. Dans l'ouest de l'Irak, un avion ravitailleur américain KC-135 Stratotanker s'est écrasé.



Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé que le crash n'est pas dû à des tirs hostiles ou amis, tout en indiquant que les opérations de secours sont en cours. Il s'agit de la quatrième perte aérienne américaine depuis le début du conflit avec l'Iran.





Parallèlement, au Kurdistan irakien, l'état-major français a annoncé que six soldats français ont été blessés lors d'une attaque de drones dans la région d'Erbil (Makhmour). Ces militaires étaient engagés dans des missions de formation à la lutte antiterroriste auprès des partenaires irakiens et des Peshmergas.



Leur prise en charge médicale a été immédiate. Ces événements soulignent la dangerosité croissante du terrain pour les forces occidentales stationnées dans la région.





