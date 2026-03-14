Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

Le Sénégal et les États-Unis ont franchi une étape majeure dans leur coopération bilatérale avec la signature, ce vendredi 13 mars 2026, d'un protocole d'accord de 135 millions de dollars (environ 74,2 milliards de FCFA) destiné à transformer le système sanitaire sénégalais.



Le document a été paraphé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, et Jennifer Davis-Paguada, Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis.





Ce partenariat quinquennal repose sur un modèle de cofinancement inédit : les États-Unis apporteront 63 millions de dollars (34,6 milliards de FCFA), tandis que l'État du Sénégal mobilisera 72 millions de dollars (39,6 milliards de FCFA).





Les fonds seront prioritairement alloués au renforcement de la surveillance épidémiologique, à la modernisation des laboratoires, à la prévention des épidémies et à la transformation numérique du secteur de la santé, s'inscrivant ainsi dans la vision nationale de souveraineté sanitaire et de modernisation des services publics.





MS/NDARINFO



