Gaz & Pétrole : Le Sénégal résilie les concessions de Diander et Saint-Louis Offshore

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a frappé un grand coup ce jeudi 12 mars 2026 en annonçant une reprise en main radicale du secteur extractif sénégalais. Dans une déclaration majeure, il a confirmé la récupération par l'État du bloc gazier stratégique Yakaar-Teranga « dans les prochaines semaines, sans débourser un seul franc ».



Cette décision s'accompagne d'une mesure de résiliation massive touchant plusieurs concessions pétrolières et gazières, notamment les blocs de Diander, Djiffere Offshore, Cayar Offshore et Saint-Louis Offshore.





Concernant le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), gisement partagé avec la Mauritanie, le Chef du Gouvernement a révélé que la renégociation des contrats est en phase de finalisation. Cette nouvelle orientation stratégique vise deux objectifs cruciaux : garantir la fourniture de combustibles pour les besoins énergétiques locaux et assurer un gain financier supplémentaire estimé à 1 900 milliards FCFA pour les caisses de l'État.





MS/NDARINFO



