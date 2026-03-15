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Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

Dimanche 15 Mars 2026 - 21:14

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

Un dénouement heureux mais entouré de questions diplomatiques. L'armée malienne a annoncé ce dimanche 15 mars 2026 la libération du préfet de Dioïla, enlevé le 14 février dernier par des combattants du JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans).

Selon le communiqué officiel, l'administrateur civil a réussi à s'échapper de ses ravisseurs le 13 mars dans la zone de Macina, au centre du pays.
 

Le même communiqué fait état d'un autre épisode singulier : deux militaires maliens, détenus depuis octobre 2025 par des groupes terroristes, auraient réussi à « s'exfiltrer d'un camp de réfugiés en Mauritanie » pour regagner le Mali. Si Bamako se réjouit de ces retours, l'évocation de la Mauritanie comme lieu de détention ou de transit de soldats prisonniers des jihadistes risque de crisper davantage les relations entre les deux voisins. Pour l'heure, Nouakchott observe un silence prudent face à ces affirmations.
 

MS/NDARINFO
 


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