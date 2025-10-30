Connectez-vous
Jeudi 30 Octobre 2025

Le PADAES va électrifier 23 localités du département de Saint-Louis

Le Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal (PADAES), officiellement lancé ce jeudi dans le département de Saint-Louis, prévoit l’électrification, l’extension ou la densification du réseau électrique dans 23 localités, a annoncé Souleymane Diouf, responsable du lot 1 du projet et directeur technique de l’Entreprise des Travaux Modernes (ETM).


« Dans le département de Saint-Louis, le projet va réaliser l’électrification, l’extension ou la densification de 23 localités », a précisé M. Diouf, lors de la cérémonie de lancement tenue au Conseil départemental de Saint-Louis, sous la présidence de l’adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylani Bâ.
 

Le responsable technique a assuré que le groupe ETM, en charge de l’exécution des travaux dans ce lot, s’engage à respecter les délais contractuels fixés dans le cadre du projet.

M. Diouf a rappelé que le PADAES a déjà été lancé dans le département de Dagana, également situé dans la région de Saint-Louis.
 

Financé par la Banque mondiale et exécuté par la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC), le PADAES s’inscrit dans la dynamique de l’accès universel à l’électricité prôné par les autorités sénégalaises.

Il vise à améliorer l’accès des populations rurales et périurbaines à une énergie fiable, en renforçant les infrastructures électriques dans plusieurs régions du pays.
 



