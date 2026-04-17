Marché financier UMOA : Le Sénégal veut lever « 658 milliards de FCFA » au 2e trimestre

Le Sénégal intensifie sa présence sur le marché financier régional après un premier trimestre 2026 jugé solide. Pour le deuxième trimestre, le Trésor public prévoit de mobiliser 658 milliards de FCFA au sein de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Cette ambition place le pays au deuxième rang des émetteurs de la zone, juste derrière la Côte d’Ivoire.





La stratégie de financement repose majoritairement sur les Obligations assimilables du Trésor (OAT), pour un montant de 448 milliards de FCFA, complétées par 210 milliards de FCFA en Bons assimilables du Trésor (BAT).





Le calendrier prévoit des levées de 260 milliards en avril, 278 milliards en mai et 120 milliards en juin. Sur l'ensemble de l'année 2026, l'État vise un objectif global de 2 400 milliards de FCFA, contre 2 225 milliards l'année précédente.





MS/NDARINFO

