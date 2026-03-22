Migration circulaire : Le BAOS digitalise les inscriptions pour l'Espagne

Le recrutement d'ouvriers agricoles sénégalais pour l'Espagne, dans le cadre du programme officiel de migration circulaire 2026, suscite un vif intérêt. Pour la campagne de mars 2026, l'État du Sénégal a centralisé la procédure pour garantir la transparence et l'égalité des chances. Voici les détails essentiels à retenir pour informer vos lecteurs sur la procédure officielle.





Les critères d'éligibilité pour les candidats

Le programme s'adresse aux travailleurs souhaitant s'engager légalement pour des contrats saisonniers s'étalant sur une durée de 3 à 9 mois. Pour être éligible, le candidat doit :



Être de nationalité sénégalaise.

Être âgé entre 25 et 50 ans.

Jouir d'une excellente condition physique (le travail de cueillette et de tri étant intense).

Bien qu'aucun diplôme académique ne soit exigé, une expérience préalable dans l'agriculture est un atout fortement apprécié par les recruteurs espagnols.



La procédure de dépôt 100 % numérique

Conformément aux directives du Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, aucun dépôt physique de dossier n'est autorisé dans les bureaux régionaux pour cette session. Les inscriptions se font exclusivement par voie électronique.



Les candidats doivent se rendre sur le portail officiel de la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur via la plateforme des Bureaux d'Accueil, d'Orientation et de Suivi (BAOS) à l'adresse internet officielle du gouvernement. Les utilisateurs doivent y créer un compte ou réactiver leurs anciens accès pour téléverser une copie de leur pièce d'identité lisible et un Curriculum Vitae à jour.





Les avantages et réalités du contrat

Ce programme offre un cadre d'expatriation parfaitement légal et sécurisé. Les ouvriers perçoivent une rémunération basée sur la grille officielle des salaires saisonniers espagnols, souvent complétée par des heures supplémentaires. Dans la majorité des cas liés à la migration circulaire, l'hébergement sur place est fourni ou subventionné par l'employeur.



En contrepartie, les candidats doivent être préparés à des cadences de travail soutenues et aux fortes chaleurs des régions maraîchères de la péninsule ibérique. Il est également rappelé aux usagers d'être extrêmement vigilants face aux tentatives d'escroqueries : les inscriptions officielles via les canaux étatiques ne requièrent aucun versement d'argent occulte.



