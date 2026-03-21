Hommage à un héros : Le capitaine André Senghor tombe au champ d'honneur

Le capitaine André Senghor a succombé à ses blessures suite à l'incident survenu récemment au nord de Sindian, en Casamance. L'officier, grièvement touché lors d'une opération de destruction de champs de chanvre indien près de la frontière gambienne, est tombé au champ d'honneur. Ce tragique événement, qui a également coûté la vie à plusieurs autres soldats, plonge l'Armée sénégalaise dans le deuil.





L'École Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA), dont il fut un commandant de brigade de la 41ᵉ promotion respecté, a salué la mémoire d'un formateur exemplaire, rigoureux et profondément dévoué à la mission.



Officier de conviction, le capitaine Senghor laisse derrière lui l'empreinte d'un chef ayant marqué des générations de sous-officiers par son sens élevé du devoir et sa loyauté. Sa disparition, survenue alors qu'il servait les intérêts de la nation, incarne le sacrifice ultime des forces de défense et de sécurité.





MS/NDARINFO



