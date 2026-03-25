Emploi & Contenu Local : Le ST-CNSCL recrute via sa plateforme du Capital Humain

Le Secrétariat Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL) accélère la promotion de l'expertise nationale à travers sa Plateforme Nationale du Capital Humain.





Véritable guichet unique pour l'emploi et la formation dans les secteurs stratégiques des hydrocarbures et des mines au Sénégal, ce portail numérique centralise désormais les appels à candidatures pour les grands projets industriels et extractifs du pays (pétrole, gaz, installations de pipelines).





Les profils recherchés couvrent un large spectre allant des ingénieurs et techniciens HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) aux soudeurs spécialisés et fonctions logistiques supports.



Pour garantir l'équité et la transparence du processus de recrutement, les candidats intéressés (chercheurs d'emploi, diplômés, professionnels en reconversion) sont invités à s'inscrire directement sur le portail officiel de l'institution.





Après la création d'un profil numérique complet (CV, diplômes et compétences), la plateforme permet de postuler en temps réel aux offres actives et de suivre l'évolution du traitement des dossiers de candidature.





Le ST-CNSCL réaffirme ainsi sa volonté d'optimiser l'utilisation des ressources humaines sénégalaises dans la chaîne de valeur industrielle nationale.



Lien officiel d'accès : https://capital-humain.cnscl.sn

En cas de difficulté technique sur le portail pour uploader vos documents ou valider votre inscription :



Support technique : contact@cnscl.s n





