Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

Vendredi 20 Mars 2026 - 07:05

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a signé ce vendredi 20 mars 2026 un arrêté portant sur un vaste mouvement au sein de la Police nationale.


Ce "grand chamboulement" touche de nombreux commissariats urbains, d'arrondissement ainsi que des services spécialisés, marquant une volonté de redynamiser la sécurité publique sur l'ensemble du territoire.
 

COMMISSARIATS CENTRAUX ET URBAINS (RÉGIONS)

Touba : Commissaire de Police Principal Daouda BODIAN (ex-Guédiawaye), nommé Commissaire spécial.

Guédiawaye : Commissaire de Police Principal Diègane SENE (ex-Touba), nommé Commissaire central.

Mbacké : Commissaire de Police Principal El Hadji Aly GUEYE (ex-Yeumbeul), nommé Commissaire urbain.

Sédhiou : Commissaire de Police Principal Tafsir Mouhamed DIOP, nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique.

Kolda : Commissaire de Police Principal Ibrahima DIALLO (de retour de mission RCA), nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique.

Bambey : Commissaire de Police Principal Pathé GAYE (ex-Guinaw Rails), nommé Commissaire urbain.


COMMISSARIATS D’ARRONDISSEMENT (DAKAR ET BANLIEUE)

Médina : Commissaire de Police Lat Dior SALL (ex-Kolda), nommé Commissaire d’arrondissement.

Pikine : Commissaire de Police Alioune FALL (ex-Mbacké), nommé Commissaire d’arrondissement.

Parcelles Assainies (Unité 15) : Commissaire de Police Moussa FALL (ex-Thiès 1er), nommé Commissaire d’arrondissement.

Yeumbeul : Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE (ex-PA Unité 15), nommé Commissaire d’arrondissement.

Malika : Commissaire de Police Senghane NDIAYE (ex-Pikine), nommé Commissaire d’arrondissement.

Guinaw Rails : Commissaire de Police Masse SENE (ex-Kaolack), nommé Commissaire d’arrondissement.

COMMISSARIATS D’ARRONDISSEMENT (INTÉRIEUR)

Thiès (1er Arrondissement) : Commissaire de Police Balla BA (ex-S.U Dakar), nommé Commissaire d’arrondissement.

Saint-Louis (Île) : Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY (ex-Rufisque), nommé Commissaire d’arrondissement.

SERVICES SPÉCIALISÉS ET DIRECTIONS NATIONALES

Lutte contre la Drogue (CILD) : Commissaire de Police Principal Bintou DOUMBIA, nommée Adjointe au Directeur.

Police des Étrangers (DPETV/DPE) : Commissaire de Police Aissatou FALL, nommée Chef de Division.

Migration Irrégulière (CILMI) : Commissaire de Police Khady FALL, mise à disposition.

Lutte contre la Piraterie (BNLPC) : Commissaire de Police Ousmane SEYDI, nommé Chef de Brigade.

Sûreté Urbaine (S.U) Thiès : Commissaire de Police Chimère BA, nommé Chef de la S.U.

Digitalisation (Direction Générale) : Commissaire de Police Pape Adama NDONG, nommé Conseiller technique en digitalisation.


RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SRRG)

Sédhiou : Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE, nommé Chef de Service.

Louga : Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, nommé Chef de Service.

Fatick : Commissaire de Police Daouda DIOUF, nommé Chef de Service.

Matam : Commissaire de Police Lamine CISSE, nommé Chef de Service.

Kolda : Commissaire de Police Papa Sombel DIOUF, nommé Chef de Service.

ADJOINTS ET SÛRETÉ URBAINE (S.U)

Guédiawaye (S.U) : Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.

Kaolack (S.U) : Commissaire de Police Abdoulaye NGOM, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.

Mbour (S.U) : Commissaire de Police Bakary GNINGUE, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.

Rufisque (S.U) : Commissaire de Police Daour NDOYE, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.

Dakar (S.U Centrale) : Commissaire de Police Dame WADE, affecté à la Sûreté urbaine centrale.

Corps Urbain Thiès : Commissaire de Police Souleymane FAYE, nommé Commandant.
 

CSS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

18/03/2026

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

19/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

14/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

20/03/2026

Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

20/03/2026

Ligue Conférence : Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en quarts de finale

20/03/2026

Mbacké : Un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol à Darou Salam

20/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

​19ᵉ Conférence du Daara Serigne Mamoume Ndiaye : Un élan de solidarité pour 400 talibés

19/03/2026

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé le lancement de quatre concours directs...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?
Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil,...

Emploi Nations Unies au Sénégal : Le FIDA cherche de nouveaux experts en agriculture

Emploi Nations Unies au Sénégal : Le FIDA cherche de nouveaux experts en agriculture
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a ouvert ce jeudi 19 mars 2026 le...