Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

Ce "grand chamboulement" touche de nombreux commissariats urbains, d'arrondissement ainsi que des services spécialisés, marquant une volonté de redynamiser la sécurité publique sur l'ensemble du territoire.
COMMISSARIATS CENTRAUX ET URBAINS (RÉGIONS)
Touba : Commissaire de Police Principal Daouda BODIAN (ex-Guédiawaye), nommé Commissaire spécial.
Guédiawaye : Commissaire de Police Principal Diègane SENE (ex-Touba), nommé Commissaire central.
Mbacké : Commissaire de Police Principal El Hadji Aly GUEYE (ex-Yeumbeul), nommé Commissaire urbain.
Sédhiou : Commissaire de Police Principal Tafsir Mouhamed DIOP, nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique.
Kolda : Commissaire de Police Principal Ibrahima DIALLO (de retour de mission RCA), nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique.
Bambey : Commissaire de Police Principal Pathé GAYE (ex-Guinaw Rails), nommé Commissaire urbain.
COMMISSARIATS D’ARRONDISSEMENT (DAKAR ET BANLIEUE)
Médina : Commissaire de Police Lat Dior SALL (ex-Kolda), nommé Commissaire d’arrondissement.
Pikine : Commissaire de Police Alioune FALL (ex-Mbacké), nommé Commissaire d’arrondissement.
Parcelles Assainies (Unité 15) : Commissaire de Police Moussa FALL (ex-Thiès 1er), nommé Commissaire d’arrondissement.
Yeumbeul : Commissaire de Police Alexandre Dénango SARRE (ex-PA Unité 15), nommé Commissaire d’arrondissement.
Malika : Commissaire de Police Senghane NDIAYE (ex-Pikine), nommé Commissaire d’arrondissement.
Guinaw Rails : Commissaire de Police Masse SENE (ex-Kaolack), nommé Commissaire d’arrondissement.
COMMISSARIATS D’ARRONDISSEMENT (INTÉRIEUR)
Thiès (1er Arrondissement) : Commissaire de Police Balla BA (ex-S.U Dakar), nommé Commissaire d’arrondissement.
Saint-Louis (Île) : Commissaire de Police Chérif Malamine MASSALY (ex-Rufisque), nommé Commissaire d’arrondissement.
SERVICES SPÉCIALISÉS ET DIRECTIONS NATIONALES
Lutte contre la Drogue (CILD) : Commissaire de Police Principal Bintou DOUMBIA, nommée Adjointe au Directeur.
Police des Étrangers (DPETV/DPE) : Commissaire de Police Aissatou FALL, nommée Chef de Division.
Migration Irrégulière (CILMI) : Commissaire de Police Khady FALL, mise à disposition.
Lutte contre la Piraterie (BNLPC) : Commissaire de Police Ousmane SEYDI, nommé Chef de Brigade.
Sûreté Urbaine (S.U) Thiès : Commissaire de Police Chimère BA, nommé Chef de la S.U.
Digitalisation (Direction Générale) : Commissaire de Police Pape Adama NDONG, nommé Conseiller technique en digitalisation.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SRRG)
Sédhiou : Commissaire de Police Omar Boun Katab GUEYE, nommé Chef de Service.
Louga : Commissaire de Police Cheikh Sidy Anta TOURE, nommé Chef de Service.
Fatick : Commissaire de Police Daouda DIOUF, nommé Chef de Service.
Matam : Commissaire de Police Lamine CISSE, nommé Chef de Service.
Kolda : Commissaire de Police Papa Sombel DIOUF, nommé Chef de Service.
ADJOINTS ET SÛRETÉ URBAINE (S.U)
Guédiawaye (S.U) : Commissaire de Police Chérif Mamadou Abib DIALLO, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.
Kaolack (S.U) : Commissaire de Police Abdoulaye NGOM, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.
Mbour (S.U) : Commissaire de Police Bakary GNINGUE, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.
Rufisque (S.U) : Commissaire de Police Daour NDOYE, nommé Adjoint au Commissaire central, Chef de la S.U.
Dakar (S.U Centrale) : Commissaire de Police Dame WADE, affecté à la Sûreté urbaine centrale.
Corps Urbain Thiès : Commissaire de Police Souleymane FAYE, nommé Commandant.
CSS/NDARINFO