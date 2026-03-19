Redressement financier : L'État annonce la recapitalisation d'Air Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, un plan de sauvetage d'envergure pour la compagnie nationale Air Sénégal. Ce programme de redressement, qui fait suite à une réunion de crise tenue le 16 mars, vise à sortir le pavillon national d'une zone de turbulences financières et opérationnelles persistantes pour en assurer la pérennité structurelle.



Élaboré sur la base des orientations d'un conseil interministériel d'avril 2025, ce plan d'urgence repose sur des leviers financiers majeurs : la reconstitution des fonds propres, une recapitalisation musclée et le refinancement global des activités. Pour garantir la transparence et l'efficacité de ces injections de capitaux, un audit financier et organisationnel complet sera réalisé.



L'ambition du Gouvernement est globale : soutenir de concert Air Sénégal et l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA), réaffirmant ainsi la souveraineté du Sénégal dans le ciel international et son ouverture au monde.





MS/NDARINFO



