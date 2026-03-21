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Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

Samedi 21 Mars 2026 - 17:49

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fermement répliqué, ce samedi 21 mars 2026, à la décision de la ministre wallonne de l’Énergie, Cécile Neven, de suspendre les financements climatiques destinés au Sénégal en raison du durcissement de la législation contre l'homosexualité.

Au sortir de la prière de l’Aïd el-Fitr, le chef du gouvernement sénégalais a annoncé son intention d’adresser une correspondance officielle à la responsable belge pour signifier le refus du Sénégal d'accepter des aides sous conditionnalité législative.
 

Pour Ousmane Sonko, cette ingérence dans les choix sociétaux du pays est incompatible avec la souveraineté nationale. « On ne veut pas de leur financement, qu'ils laissent notre pays se concentrer sur ce qu’il est en train de faire », a-t-il déclaré, réaffirmant le droit du Sénégal à prendre ses propres décisions sans subir de pressions extérieures.

Cette réponse marque une escalade dans le bras de fer diplomatique entamé après que Cécile Neven eut annoncé l'annulation de sa visite à Dakar et l'examen immédiat de l'ensemble des aides allouées au titre de la coopération climatique, au nom des « valeurs » et de la « dignité humaine ».
 

MS/NDARINFO
 


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