Recrutement BAOS 2026 : Des contrats de 3 mois renouvelables dans l'agriculture en Espagne

Le Bureau d'appui à l'insertion des Sénégalais de l'extérieur (BAOS), sous la tutelle du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MIAAE), a officiellement lancé une campagne de recrutement pour un programme de migration circulaire agricole entre le Sénégal et l'Espagne.





Ce projet d'envergure permet aux ressortissants sénégalais de travailler légalement et de manière saisonnière sur le territoire espagnol pour une durée déterminée. Le programme propose des contrats de travail à durée déterminée (CDD) de 3 mois renouvelables, assortis d'un salaire compétitif et de conditions de travail optimales, incluant un accompagnement administratif complet ainsi qu'une aide à l'intégration pour sécuriser le parcours des travailleurs saisonniers.





Pour postuler, les candidats doivent être âgés entre 25 et 55 ans, posséder des compétences pratiques et une expérience avérée dans le domaine agricole, et être immédiatement disponibles, sachant que les profils non scolarisés sont acceptés. Ils pourront contacter le Boas à l'adresse : Contactez-nous par email : contact@diplomatie.gouv.sn





Les missions principales sur le terrain en Espagne consisteront en la récolte, la cueillette de fruits et le maraîchage, le conditionnement, l'étiquetage et le stockage des produits, ainsi que la manutention générale et le travail en équipe. La seule pièce administrative à fournir pour la constitution du dossier de candidature est une copie lisible de la Carte Nationale d'Identité (CNI) biométrique en cours de validité.



MS/NDARINFO



