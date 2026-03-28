Monnaie électronique : Wave gagne du terrain : 28,4 % du marché face à Orange et MTN

La monnaie électronique sur mobile a connu une croissance exceptionnelle dans la zone UEMOA en 2024, avec 11 milliards de transactions pour une valeur de 160 415 milliards de francs CFA, selon les données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).





Cette progression représente une hausse de 27 % en volume et de 23 % en valeur par rapport à 2023, confirmant l'essor sans précédent du secteur dans les huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.





La valeur des transactions électroniques représente désormais 118,94 % du PIB de l'Union, contre 105,59 % en 2023 et 84,25 % en 2022, illustrant le rôle croissant de la monnaie électronique dans l'économie régionale.





Le marché reste dominé par Orange et MTN, qui concentrent à eux seuls 68 % du volume total des transactions, bien que leur part de marché ait reculé par rapport à 2023 (73 %). Cette baisse reflète une diversification progressive du marché et l'émergence de nouveaux acteurs.





Orange conserve sa position dominante avec 38,4 % du volume de transactions, contre 42 % en 2023. En valeur, l'opérateur historique reste en tête avec 41,3 % des transactions, contre 43,3 % l'année précédente.





MTN voit également sa part diminuer, passant de 21,5 % à 17,4 % en volume entre 2023 et 2024, témoignant d'une concurrence accrue sur le marché.





L'acteur le plus dynamique reste Wave, qui poursuit une progression spectaculaire depuis 2022. Sa part de marché est passée de 19 % en 2023 à 28,4 % en 2024 en volume de transactions. En valeur, Wave occupe désormais la deuxième position avec 38,2 % du marché, contre 34 % en 2023, se rapprochant ainsi d'Orange.





Le service YAS conserve une part stable de 3 % du marché en volume, inchangée par rapport à l'année précédente. En valeur, sa part reste également stable autour de 2 %.





Selon la BCEAO, les établissements de monnaie électronique représentent 80,75 % de la valeur totale des transactions, enregistrant une légère baisse de 3,25 points de pourcentage par rapport à 2023, au profit des établissements bancaires qui gagnent progressivement du terrain dans ce secteur.





Cette croissance soutenue de la monnaie électronique témoigne de la transformation numérique des économies ouest-africaines et de l'inclusion financière croissante des populations, notamment dans les zones rurales où l'accès aux services bancaires traditionnels reste limité.



