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Motsepe annonce une visite officielle au Sénégal après le litige contre le Maroc

Dimanche 29 Mars 2026 - 12:28

Motsepe annonce une visite officielle au Sénégal après le litige contre le Maroc
Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé ce dimanche son intention de se rendre prochainement au Sénégal pour rencontrer les autorités gouvernementales et les dirigeants du football national. Cette visite officielle, qui sera suivie d'un déplacement au Maroc, intervient dans un climat de tension marqué par le recours de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) suite à une décision litigieuse ayant annulé la victoire du Sénégal contre le Maroc.
 

En parallèle, l'instance dirigeante du football africain a officialisé la mise en œuvre de réformes structurelles profondes de ses statuts et règlements. Ces mesures visent spécifiquement à restaurer la confiance envers le corps arbitral, les opérateurs de l'assistance vidéo (VAR) ainsi que les instances juridictionnelles de la CAF, notamment le Jury Disciplinaire et la Commission d'Appel. Ces ajustements font suite aux incidents jugés « inacceptables » observés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc.

« La CAF met actuellement en œuvre des réformes importantes afin de garantir que les incidents de la CAN 2025 ne se reproduisent plus », a déclaré Patrice Motsepe lors d'une conférence de presse. Le dirigeant sud-africain a souligné que ces réformes s’appuient sur l’expertise de juristes spécialisés, africains et internationaux, pour aligner les textes de la confédération sur les meilleures pratiques mondiales de gouvernance. L’organisation s'est également engagée à renforcer l'indépendance et l'impartialité des juges et avocats siégeant dans ses commissions.
 

Outre le volet réglementaire, la CAF a réitéré sa politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption et des comportements inappropriés. En collaboration avec la FIFA, un programme de formation continue et de professionnalisation des arbitres africains est en cours de déploiement pour assurer une rémunération adéquate et une qualité de prestation constante. Concernant le litige relatif à la finale de la CAN 2025, l'instance a précisé qu'elle attendait les conclusions du TAS tout en se concentrant sur la préparation des sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
 

MS/NDARINFO
 


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