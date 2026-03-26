Orange, Wave, MTN : Qui domine le marché des transferts d'argent au Sénégal ?

Le volume et la valeur des transactions de monnaie électronique ont atteint des sommets historiques dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), selon les dernières données publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). À la fin décembre 2024, 11 milliards de transactions ont été effectuées pour une valeur cumulée stratosphérique de 160 415 milliards de FCFA.





Cette envolée représente une progression annuelle de 27 % en volume et de 23 % en valeur. Preuve de l'enracinement de la finance digitale dans le quotidien des populations ouest-africaines, la valeur de ces échanges pèse désormais l'équivalent de 118,94 % du PIB global de la zone UEMOA (contre 105,59 % en 2023 et 84,25 % en 2022).





Si le duopole Orange et MTN conserve le leadership en contrôlant 68 % du volume global des transactions, leur hégémonie s'érode (73 % en 2023) au profit de l'opérateur Wave. En volume d'échanges, Orange recule à 38,4 % de parts de marché et MTN à 17,4 %, tandis que Wave bondit à 28,4 %. Concernant la répartition de la valeur financière des transactions, Orange capte 41,3 % du marché devant Wave qui talonne désormais le géant français à 38,2 %. Le marché de la monnaie électronique confirme ainsi sa diversification accélérée au profit d'une féroce concurrence commerciale.





MS/NDARINFO





