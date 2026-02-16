Ousmane Sonko entame sa mission saoudienne après le 39ᵉ sommet de l'UA

À peine les travaux du sommet continental d’Addis-Abeba clos, le Premier ministre Ousmane Sonko a rallié l’Arabie saoudite pour une visite de travail de haute importance.



À son atterrissage à l’aéroport international Roi Abdulaziz, l'accueil solennel réservé par le préfet de Djeddah, le prince Saud bin Jalawi, a souligné la qualité des liens unissant les deux nations.





En Éthiopie, le Premier ministre avait porté la voix du Sénégal sur les enjeux de paix, de gouvernance et d'intégration africaine au nom du président Bassirou Diomaye Faye.



Ce déplacement à Riyad s'inscrit dans le prolongement de cette dynamique, avec un agenda prioritairement tourné vers les échanges stratégiques et l'attraction d'investissements saoudiens pour soutenir les projets de développement nationaux.





MS/NDARINFO





