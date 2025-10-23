Connectez-vous
Pape Djibril Fall appelle à la mobilisation pour la libération de Lat Diop

Jeudi 23 Octobre 2025

Pape Djibril Fall appelle à la mobilisation pour la libération de Lat Diop

Le député Pape Djibril Fall a reçu ce mercredi une délégation composée de proches, amis et soutiens de Lat Diop, dans le cadre des préparatifs de la grande marche prévue le 25 octobre à Guédiawaye, pour réclamer la libération de ce dernier et d'autres détenus considérés comme prisonniers politiques.
 

Lors de cette rencontre, le parlementaire a exprimé sa solidarité et dénoncé fermement le maintien en détention de Lat Diop, qu’il qualifie de « pire aberration ».

« Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude pour l'occasion qui m'a été donnée d'écouter attentivement les préoccupations et les espoirs des proches, amis et soutiens de Lat Diop, à qui j'exprime toute ma solidarité. Je comprends la douleur qu'ils traversent en ce moment », a déclaré le leader du mouvement Les Serviteurs.
 

Pour Pape Djibril Fall, cette situation affaiblit l’image de l’État de droit au Sénégal. Il estime que « chaque jour qui passe discrédite davantage notre justice » et appelle les citoyens à se dresser en « sentinelles du respect des droits et libertés individuelles ».
 

Il a lancé un appel à tous les Sénégalais épris de paix et de justice à participer massivement et pacifiquement à la marche du samedi 25 octobre à Guédiawaye, qu’il qualifie d’acte citoyen et républicain.

 



