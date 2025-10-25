Connectez-vous
Pape Malick Ndour libéré après une garde à vue à Colobane

Samedi 25 Octobre 2025

L’ancien ministre Pape Malick Ndour, membre de l’Alliance pour la République (APR), a été remis en liberté vendredi soir après avoir été placé en garde à vue dans les locaux de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane.


La mesure de garde à vue, intervenue à l’issue de son audition dans l’après-midi, a été levée sur instruction du parquet, qui s’était auto-saisi du dossier.
 

Selon l’un de ses avocats, l’ex-coordonnateur national du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) faisait l’objet de plusieurs chefs d’accusation, notamment pour trouble à l’ordre public, actes de nature à porter atteinte aux institutions de la République et autres infractions présumées.
 

Sa convocation serait liée à des propos tenus le 18 octobre lors d’une marche publique, dans un contexte de tensions politiques et judiciaires autour des anciens dignitaires du régime de Macky Sall.


 



