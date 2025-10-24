Pape Malick Ndour placé en garde à vue après son audition à la SR

L’ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été placé en garde à vue, ce jeudi, à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane.





Convoqué dans l’après-midi à 16 heures, l’ancien responsable du régime sortant a été entendu pendant plusieurs heures, dans le cadre d’une enquête portant sur des déclarations publiques récentes faites lors d’une manifestation.





À ce stade, les autorités judiciaires n'ont pas encore communiqué officiellement sur les motifs précis de la garde à vue.





