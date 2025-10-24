Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Pape Malick Ndour placé en garde à vue après son audition à la SR

Vendredi 24 Octobre 2025

Pape Malick Ndour placé en garde à vue après son audition à la SR

L’ancien ministre et membre de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été placé en garde à vue, ce jeudi, à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane.
 

Convoqué dans l’après-midi à 16 heures, l’ancien responsable du régime sortant a été entendu pendant plusieurs heures, dans le cadre d’une enquête portant sur des déclarations publiques récentes faites lors d’une manifestation.
 

À ce stade, les autorités judiciaires n'ont pas encore communiqué officiellement sur les motifs précis de la garde à vue.

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.