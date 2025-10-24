Passation de service : la Direction des Constructions universitaires transférée au ministère des Infrastructures

Une cérémonie de passation de service s’est tenue ce jeudi entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Dethie Fall, marquant le transfert officiel de la tutelle de la Direction des Constructions universitaires (DCU).





Cette réorganisation administrative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de rationalisation des compétences sectorielles engagée par le gouvernement.



Avec ce transfert, la DCU passe sous l’autorité du ministère des Infrastructures, chargé désormais d’assurer la planification, le suivi et l’exécution des projets de construction d’infrastructures universitaires à l’échelle nationale.





Les deux ministres ont salué, lors de la cérémonie, l’esprit de continuité de l’État et ont exprimé leur volonté de garantir la qualité et l’efficacité dans la réalisation des projets structurants pour l’enseignement supérieur.





La Direction des Constructions universitaires, jusque-là rattachée au ministère de l’Enseignement supérieur, assure la mise en œuvre des projets immobiliers académiques, notamment les universités, instituts, résidences universitaires et infrastructures pédagogiques.





