Saint-Louis : Les chiffres du diabète appellent à une action durable

L'atelier de clôture du projet "Ensemble contre le diabète à Saint-Louis", financé par la World Diabetes Foundation, s'est tenu ce vendredi à Saint-Louis, marquant la fin de trois années de mise en œuvre (mars 2023 - mars 2026) avec des résultats qualifiés de "très satisfaisants" par les acteurs.





"Pour tous les indicateurs, on a dépassé les 100%. Ce projet a eu un impact très positif sur la lutte contre le diabète à Saint-Louis", a déclaré Dr Ibou Guèye, médecin du District sanitaire de Saint-Louis. Il a souligné que le projet a permis d'impliquer la communauté à travers des activités de communication qui "ont porté leurs fruits".





Le projet a été mis en œuvre par Humanité & Inclusion (HI) en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, l'UFR Sciences de la Santé de l'UGB, l'hôpital régional de Saint-Louis et l'association des diabétiques.





Dr Philippe Manyacka, enseignant-chercheur à l'UGB et chirurgien au centre hospitalier régional, a appelé à la poursuite du programme. "Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les dernières enquêtes ont montré que dans le département de Saint-Louis, le taux de prévalence du diabète est beaucoup plus important que la moyenne nationale", a-t-il affirmé.





Abdoulaye Lom, chef de projet pour HI, a exprimé sa "satisfaction par rapport à ces résultats". Il a remercié tous les partenaires, notamment "la Fondation Mondiale du Diabète qui nous a fait confiance pendant ces deux phases".





Le responsable a souligné que "les défis sont toujours là" et a plaidé pour la continuation du soutien. "Toute la région n'est pas couverte. Si on a la chance d'avoir d'autres appuis, ça nous permettra de nous étendre dans toute la région, voire dans tout l'étendu du territoire national", a-t-il déclaré.





Le projet a permis des activités de formation, de sensibilisation et de recherche qui ont créé des données autour de la maladie diabétique à Saint-Louis, confirmant que la ville reste un foyer important pour cette pathologie.



