Hôpital régional de Saint-Louis : le personnel en sit-in pour 7 mois d'indemnités impayées

Le personnel de l'hôpital régional de Saint-Louis a organisé ce mardi matin un sit-in dans l'enceinte de la structure sanitaire pour réclamer le paiement d'indemnités de logement impayées depuis sept mois.





"Depuis sept mois, ces indemnités ne sont pas payées. D'après nos informations, on nous dit que l'argent qui devait servir à payer ces indemnités a été affecté ailleurs lors du vote de la loi de finances rectificative de 2025", a déclaré Moustapha Diop, représentant du personnel au conseil d'administration de l'hôpital.





Le mouvement s'inscrit dans le cadre d'une lutte plus large des syndicats de la santé pour la généralisation des indemnités de logement à l'ensemble du personnel de santé. Actuellement, seul le personnel technique en bénéficie, tandis que le personnel administratif et d'autres catégories en sont exclus.





Moustapha Diop a dénoncé des "paiements à géométrie variable". Selon lui, sur une quarantaine d'hôpitaux concernés au Sénégal, une vingtaine aurait déjà reçu leurs indemnités et motivations spéciales, créant ainsi une inégalité de traitement.





Le personnel contractuel des Établissements Publics de Santé (EPS), qui bénéficiait auparavant de cette indemnité, est particulièrement affecté. Certains agents, ayant contracté des prêts bancaires en comptant sur ces indemnités, subissent désormais des saisies mensuelles.





"Chaque mois, on les recoupe au niveau des banques alors que l'argent n'arrive pas", a expliqué le représentant du personnel, soulignant l'inquiétude généralisée au sein de la structure.





Les manifestants réclament que les arriérés de 2025 soient intégrés dans le budget du premier trimestre 2026 et l'ouverture de négociations sérieuses avec tous les syndicats du secteur. Le représentant du personnel a également appelé à étendre l'indemnité aux contractuels des EPS, qui "font le même travail que les fonctionnaires".





Moustapha Diop a annoncé l'intention d'informer les responsables nationaux et d'appeler les autres hôpitaux concernés à se mobiliser. "Nous voulons vraiment que le ministre amène une solution à cette situation le plus rapidement possible", a-t-il conclu.



