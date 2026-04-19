Santé maternelle : Le CHR de Saint-Louis honore ses agents et retraités

La 6ème édition de la Journée de la Maternité, organisée par le service de la maternité du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis, s'est tenue hier samedi au Lycée Technique André Peytavin. La cérémonie, qui s'est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, a été marquée par la présence du directeur du CHR, Dr Elh Sader Top, et du recteur de l'Université de Saint-Louis, Pr Magatte Ndiaye.





Placée sous le thème "Bien vivre sa grossesse, bien vivre son accouchement : la gestion du stress en milieu obstétrico-gynécologique", cette rencontre a mobilisé le personnel de santé, les partenaires, des autorités administratives et des représentants des usagers.





La cérémonie a été marquée par une communication scientifique animée par le Professeur Ousmane Thiam, maître de conférences et gynécologue-obstétricien. À travers son intervention, il a mis en lumière "les enjeux liés au stress pendant la grossesse et à l'accouchement".





Un moment fort de cette journée a été la présence de la marraine, Madame Dior Fall, ancienne maîtresse sage-femme, dont "le parcours exemplaire a été salué avec émotion". Son témoignage a rappelé l'importance de l'engagement, de la rigueur et du dévouement dans le domaine de la santé maternelle.





La cérémonie de décoration a constitué l'un des temps forts de l'événement. Des agents en activité ainsi que des retraités ayant marqué de leur empreinte les services de maternité ont été honorés pour leur contribution remarquable. Cette reconnaissance symbolique a suscité une grande émotion au sein de l'assistance, traduisant la gratitude de l'institution envers ces femmes et ces hommes qui ont consacré leur vie au service des patientes.





La journée s'est achevée sur une note de satisfaction générale et une belle ambiance.



MS/NDARINFO

