SAMU National : Le Professeur Moustapha DIEDHIOU nommé Directeur général

Le Service d'Assistance Médicale d'Urgence (SAMU National) entame un nouveau chapitre avec la nomination du Professeur Moustapha DIEDHIOU à sa direction générale. Cette décision, actée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, place un pur spécialiste de la médecine d'urgence et de la réanimation aux commandes de cette structure névralgique du système de santé sénégalais.





Maître de Conférences Agrégé en Anesthésie-Réanimation à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le Professeur DIEDHIOU dispose d'un profil académique et de terrain particulièrement solide. Diplômé en urgences sanitaires et en épidémiologie, il occupait jusqu'ici les fonctions de Chef du service d’anesthésie-réanimation et de Coordonnateur des urgences au Centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Il succède à Monsieur Abdallah WADE, qui fait valoir ses droits à une pension de retraite après plusieurs années de service à la tête de l'institution.





MS/NDARINFO



