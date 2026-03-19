Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

SAMU National : Le Professeur Moustapha DIEDHIOU nommé Directeur général

Jeudi 19 Mars 2026 - 10:52

SAMU National : Le Professeur Moustapha DIEDHIOU nommé Directeur général

Le Service d'Assistance Médicale d'Urgence (SAMU National) entame un nouveau chapitre avec la nomination du Professeur Moustapha DIEDHIOU à sa direction générale. Cette décision, actée lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, place un pur spécialiste de la médecine d'urgence et de la réanimation aux commandes de cette structure névralgique du système de santé sénégalais.
 

Maître de Conférences Agrégé en Anesthésie-Réanimation à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le Professeur DIEDHIOU dispose d'un profil académique et de terrain particulièrement solide. Diplômé en urgences sanitaires et en épidémiologie, il occupait jusqu'ici les fonctions de Chef du service d’anesthésie-réanimation et de Coordonnateur des urgences au Centre hospitalier régional de Saint-Louis.

Il succède à Monsieur Abdallah WADE, qui fait valoir ses droits à une pension de retraite après plusieurs années de service à la tête de l'institution.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

18/03/2026

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

14/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Irak : Crash d'un ravitailleur américain KC-135 et attaque contre des soldats français

12/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Kaolack : La Brigade des Stupéfiants saisit 25 kg de chanvre indien à Gagnick

19/03/2026

SAMU National : Le Professeur Moustapha DIEDHIOU nommé Directeur général

19/03/2026

Travaux de l'avenue Moustapha Malick Gaye : livraison avant le 4 avril

19/03/2026

Mbour : Saisie spectaculaire de 840 kg de chanvre indien par la Gendarmerie

19/03/2026

Saly-Portudal : Saisie record de 3 kg de haschich par le commissariat urbain

19/03/2026

Conseil des ministres : Ce qu'il faut retenir du plan de Sonko pour l'emploi

19/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature

Travail saisonnier en Espagne : Le gouvernement lance le portail de candidature
Le gouvernement  a officiellement lancé le programme de migration circulaire Espagne–Sénégal...

Migration circulaire : 95 saisonniers sénégalais en route pour l’Espagne

Migration circulaire : 95 saisonniers sénégalais en route pour l’Espagne
Quatre-vingt-quinze travailleurs saisonniers sénégalais ont quitté Dakar, mercredi soir, pour...