Progression de 152 % : Les exportations sénégalaises vers Madrid atteignent 388 milliards de FCFA

Le renforcement des relations économiques entre le Sénégal et l’Espagne franchit un nouveau cap stratégique. Réuni à Madrid ce mercredi 25 mars 2026, le Forum économique Sénégal–Espagne, présidé par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, a réuni les autorités publiques et les acteurs majeurs du secteur privé des deux nations.



Cette rencontre de haut niveau illustre une volonté commune d'intensifier les flux commerciaux et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissements structurants dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la transformation industrielle et la logistique.





Les échanges bilatéraux affichent des performances historiques. Les exportations sénégalaises vers l'Espagne ont bondi à 388 milliards de FCFA (contre 154 milliards de FCFA en 2024), soit une progression spectaculaire de 152 %. Dans le même temps, les importations se sont établies à 315 milliards de FCFA. Pour la toute première fois, le Sénégal enregistre une balance commerciale excédentaire avec l'Espagne, dégageant un surplus de 73 milliards de FCFA (111 millions d'euros).



S'appuyant sur cette dynamique macroéconomique positive, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant les atouts d’un Sénégal réformé, stable et attractif pour les capitaux internationaux, se positionnant comme la porte d'accès privilégiée au marché ouest-africain.



MS



