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Record à la BRVM : Près de 30 milliards de FCFA de transactions financières en 24 heures

Jeudi 26 Mars 2026 - 06:44

Record à la BRVM : Près de 30 milliards de FCFA de transactions financières en 24 heures

La séance de cotation de ce mercredi 25 mars 2026 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été marquée par une activité exceptionnelle. Le volume global des transactions a frôlé la barre des 30 milliards de FCFA (29,997 milliards de FCFA précisément), contre seulement 3,720 milliards de FCFA la veille, soit une hausse spectaculaire de 26,277 milliards de FCFA.

Cette envolée est principalement portée par le compartiment obligataire (28,387 milliards de FCFA), dynamisé par des échanges massifs sur l'obligation « État du Sénégal 6,95% 2025-2035 », pour une valeur de 25,567 milliards de FCFA.
 

Portée par l'introduction des nouveaux emprunts de l'État de Côte d'Ivoire (« TPCI 5,60% 2025-2030 » et « TPCI 5,85% 2025-2032 »), la capitalisation du marché obligataire a bondi de 199,386 milliards de FCFA pour s'établir à 12 042,600 milliards de FCFA.

À l'inverse, le marché des actions a connu une séance difficile avec une baisse de sa capitalisation de 139,745 milliards de FCFA (à 15 420,618 milliards de FCFA). Tous les indices phares ont clôturé dans le rouge, à l'image du BRVM Composite qui cède 0,90% pour s'établir à 399,96 points
 

MS

 


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