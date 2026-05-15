Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

C’est la fin du stationnement anarchique et des abris de fortune sous les infrastructures de la capitale. Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a publié ce vendredi 15 mai 2026 un arrêté interdisant formellement l’occupation des espaces situés sous les autoponts, échangeurs et autres ouvrages publics. L'autorité administrative justifie cette mesure par une « recrudescence de la présence irrégulière » de personnes et d'installations précaires qui menacent la sécurité et la salubrité de la région.





Le constat dressé par le gouverneur est sans appel : ces sites sont devenus des lieux d’hébergement nocturne, des zones de commerce non autorisées et des espaces de stockage pour du matériel divers. Selon le communiqué officiel, ces pratiques portent une atteinte grave à l’ordre public et compromettent la préservation des infrastructures routières coûteusement acquises par l’État.





Opérations de libération systématique

L’interdiction ne se limite pas à l’habitat précaire. Elle proscrit également le gardiennage informel, l'exercice d'activités commerciales et le stationnement de motos, véhicules ou charrettes. Pour faire respecter cette décision, le gouverneur a annoncé le déploiement imminent des forces de défense et de sécurité.





En collaboration avec les services techniques et les collectivités territoriales, ces unités mèneront des opérations de contrôle et de libération systématique des espaces concernés. Cette mesure s'inscrit dans une volonté globale de l'exécutif de redonner à la capitale son visage urbain et de sécuriser les points stratégiques de circulation, souvent congestionnés ou transformés en zones d'insécurité par ces occupations irrégulières.





MS/NDARINFO



