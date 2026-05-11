L'ANSD lance huit avis de recrutement stratégiques pour la Direction de la Prévision









L'agence recherche des profils hautement qualifiés pour intégrer ses équipes de recherche et de production de données statistiques. Les opportunités concernent notamment des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), des Statisticien-data scientists, ainsi que des spécialistes en démographie ou en économie du développement. Ces experts joueront un rôle clé dans l'élaboration des prévisions économiques et des politiques publiques basées sur des données probantes.





Les postes ouverts ciblent des domaines pointus tels que l'économie spécialisée, avec des besoins pour des profils d'économistes, de spécialistes de l'emploi et de spécialistes en finances publiques. L'ANSD recherche également des chargés d’analyse conjoncturelle et de prévisions à très court terme. Ces recrues auront pour mission d'appuyer la DPEEE dans sa mission de veille et d'analyse de la trajectoire économique du Sénégal.





Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier dès maintenant via la plateforme officielle de recrutement de l'agence à l'adresse





MS/NDARINFO

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) renforce ses capacités techniques en lançant huit (8) avis de recrutement majeurs. Ces postes sont à pourvoir pour le compte de la Direction de la Prévision et des Études Économiques (DPEEE). Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet PHASAOC, soutenu par la Banque Mondiale, visant à consolider l'expertise nationale en matière d'analyse et de planification stratégique.L'agence recherche des profils hautement qualifiés pour intégrer ses équipes de recherche et de production de données statistiques. Les opportunités concernent notamment des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), des Statisticien-data scientists, ainsi que des spécialistes en démographie ou en économie du développement. Ces experts joueront un rôle clé dans l'élaboration des prévisions économiques et des politiques publiques basées sur des données probantes.Les postes ouverts ciblent des domaines pointus tels que l'économie spécialisée, avec des besoins pour des profils d'économistes, de spécialistes de l'emploi et de spécialistes en finances publiques. L'ANSD recherche également des chargés d’analyse conjoncturelle et de prévisions à très court terme. Ces recrues auront pour mission d'appuyer la DPEEE dans sa mission de veille et d'analyse de la trajectoire économique du Sénégal.Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier dès maintenant via la plateforme officielle de recrutement de l'agence à l'adresse http://recrute.ansd.sn . Les modalités de candidature et les avis détaillés y sont consultables pour garantir la transparence du processus de sélection. Située à la Rocade Fann Bel-air à Dakar, l'ANSD continue ainsi de se positionner comme le pilier de la statistique publique au service du développement du pays.MS/NDARINFO